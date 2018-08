Nynazistisk organisasjon avlyser aksjon

Den nordiske motstandsbevegelsen avlyser deres planlagte aksjon under den politiske festivalen Arendalsuka og drar heller til Finland for å protestere mot en domstol. Det bekrefter leder for organisasjonen i Norge, Haakon Forwald (midten). Arkivfoto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix Foto: ( NTB scanpix )