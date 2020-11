Nytt borgerlig budsjettkaos – forhandler videre på overtid

Finansinnstillingen ble fredag avgitt uten flertall og uten noen snarlig budsjettavtale i sikte. Men forhandlingene fortsetter hos statsministeren.

Klokken 13 samlet partilederne Erna Solberg (H), Guri Melby (V), Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og Siv Jensen (Frp) seg til et nytt forhandlingsmøte på Statsministerens kontor.

– Nå er vi veldig spent på hva regjeringen har å komme med siden i går. Men jeg kan si at vi opplever massiv støtte til vår kamp mot grensehandelsavgifter, sier Jensen på vei inn til budsjettforhandlingene.

– Og vi opplever tilsvarende massiv støtte til vår kamp for å få på plass mer penger til asfaltering, rassikring og veiprosjekter. Og det handler utelukkende om arbeidsplasser, sier hun.

Men ingen tør spå når en eventuell avtale kan være klar. Finansdebatten i Stortinget går 3. desember.

– Ekstraordinær situasjon

Stortingets finanskomité avga fredag sin innstilling i saken.

– Finansinnstillingen er i dag avgitt uten flertall, men med partienes egne merknader. Det er riktig at vi er på overtid, men vi er i en ekstraordinær situasjon, og vi har underveis også fått på plass en viktig enighet om kraftfulle krisetiltak, sier finanskomiteens leder Mudassar Kapur (H) til NTB.

Regjeringspartiene og Frp ble en ukes tid ut i forhandlingene enige om en krisepakke til koronarammede bedrifter og kommuner på totalt 22,1 milliarder kroner.

– Jeg har stor tro på at de borgerlige partiene vil komme fram til en budsjettavtale som bidrar til å trygge og skape flere jobber. Det er det viktigste nå, sier Kapur.

– Svært uheldig

For opposisjonen er forsinkelsene dårlig nytt. De får nå knapt med tid på seg til å sette seg inn i en eventuell budsjettavtale og til å komme med sine egne reaksjoner på det regjeringspartiene og Frp måtte komme til enighet om.

– Det er svært uheldig at høyrepartiene under en pågående smittevernkrise og økonomisk krise ikke klarer å komme til enighet om landets budsjett innen fristene, sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Hadia Tajik til NTB.

– De skaper unødvendig usikkerhet og viser med all tydelighet at de prioriterer det partipolitiske spillet seg imellom, fremfor interessene til landet, mener hun.

Også for fagkomiteene på Stortinget får forsinkelsene konsekvenser. De risikerer nå å måtte utsette behandlingen av saker som har budsjettmessige konsekvenser for 2021.

– Det er presidentskapet som følger situasjonen og vurderer eventuelle endringer i andre komiteers behandling av budsjettet, sier Kapur.

Flere nøtter

Avgiftskutt på grensehandelsutsatte varer som brus, sjokolade og alkohol er bare en av nøttene i forhandlingsinnspurten.

Jensen trakk fredag i tillegg fram å sikre økonomien til pensjonistene og behovet Frp ser for å stramme inn i asyl- og innvandringspolitikken.

– Det er fortsatt stor avstand mellom oss og regjeringen. Det er opp til regjeringen å legge det som skal til på bordet for at vi skal kunne se konturene av en enighet.

Etter det NTB forstår, er det lite trolig at en avtale vil komme på plass allerede i helgen. Årsaken til det er rett og slett at det gjenstår for mye arbeid med budsjettet.

Forhandlingene startet 9. november, men den første uken gikk med til å snakke om krisepakken.

Også flere ganger tidligere har budsjettforhandlingene mellom de fire borgerlige partiene endt kraftig på overtid, ikke minst i 2016. Da endte en strid om bilavgifter med at enigheten ikke var klar for kort tid før finansdebatten i Stortinget.

(©NTB)

