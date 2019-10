Nytt byråd i Bergen lover mindre biltrafikk, bybaneutredning og kjøttfri dag

Bergen skal bli landets grønneste by, lover den nye byrådslederen Roger Valhammer (Ap), som mandag kveld la fram en politisk plattform sammen med KrF, MDG og V.

På en pressekonferanse på Bergen brannstasjon lovet Roger Valhammer også trygg økonomisk styring, og at de ikke skal øke eiendomsskatten.

– Vi skal levere en politikk innen klima, miljø og bypolitikk uten sidestykke, sa byrådslederen, skriver Bergens Tidende.

Videre sa Valhammer at byrådet har en ambisiøs klimapolitikk hvor de skal kutte 50 prosent i klimagassutslippene fra 1991-nivå innen 2023, skriver Bergensavisen.

Biltrafikken skal ned

For å bli landets grønneste by, skal personbiltrafikken i Bergen reduseres med 30 prosent fra 2013-nivå de neste fire årene. Det skal også innføres bilfrie soner i både sentrum og i bydelene, i tillegg til at det skal bli færre parkeringsplasser og dyrere parkeringsavgift, heter det i plattformen.

Det skal også innføres minst én kjøttfri dag i kommunen sine kantiner.

Byrådet er også enige om å redusere utbyggingen av nye, store kjøpesentre i Bergen og redusere cruiseturismen for å nå målet om en fossilfri by innen 2030.

Når det gjelder bompenger, skriver byrådet at det er et effektivt virkemiddel, samtidig som plassering av bomstasjoner aldri vil være rettferdig. De skriver at de vil «jobbe for at staten tar en større andel av utbyggingen av kollektivtransport i Bergen for at veiprising utredes som alternativ til bompenger». Ifølge plattformen skal den ytre bomringen evalueres om ett år.

Utredning

Saken det ifølge BT var knyttet mest spenning til, var hva det nye byrådet hadde å si om Bybanen mot Åsane. Valhammer var klar på at byrådet har blitt enige om at de mener den raskeste og beste måten er å bygge den over Bryggen, som allerede er vedtatt.

– Men vi anerkjenner at vi er et mindretallsbyråd, vi har lagt bak oss en valgkamp og flere år med diskusjon. Den vil komme opp igjen, og det er lite tillit mellom partiene. Derfor vil vi selv bestille en utredning om tunnelalternativet, sa byrådslederen.

Alternativet det er snakk om, er en tunnel fra Peter Motzfeldts gate.

Foruten at Valhammer skal bli byrådsleder, fortsetter Marte Mjøs Persen (Ap) som ordfører og Rune Bakarvik (Ap) blir varaordfører. Det blir tirsdag klart hvordan partiene skal fordele de øvrige byrådspostene, ifølge BT.

(©NTB)