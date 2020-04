Nytt dødsfall ved koronarammet sykehjem i Bergen

En beboer på Metodisthjemmet i Bergen, som var smittet av koronaviruset, er død. Dermed er i alt 13 beboere ved sykehjemmet døde som følge av covid-19.

Det opplyser Bergen kommune fredag.

Torsdag meldte Bergensavisen at Fylkesmannen i Vestland har åpnet tilsyn ved sykehjemmet etter at mange av beboerne har dødd etter koronasmitte.

– Det har vært et alvorlig utbrudd av koronavirus der. Vi ønsker å se at virksomheten drives slik at alle pasienter, både smittede og ikke smittede, blir ivaretatt, sa fylkeslege Helga Arianson til avisen.

Fredag var det avtalt møte mellom Metodisthjemmet og tilsynsmyndigheten.

