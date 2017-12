Nytt Facebook-virus kaprer PC-en din for å utvinne kryptovaluta

Eksperter advarer mot nytt virus som spres via Facebook Messenger.

IT-sikkerhetsselskapet Trend Micro har oppdaget et nytt skadelig program som sprer seg via Facebook Messenger og kaprer datamaskiner som blir brukt til å generere kryptovaluta.

Se saken i Tønsbergs Blad.no

Den skadelige programvaren kalles for Digimine og spres via filer som ser ut som et videoklipp med filnavn som heter «video_xxxxx.zip. Åpner man videoen vil datamaskinen bli infisert og deler av PC-en vil bli brukt til å grave etter den digitale Monero, står det i pressemeldingen fra Trend Micro.

Oppdaget i Asia

I tillegg til at PC-en vil grave etter kryptovaluta, vil det installeres et skadelig program-tillegg til Google sin nettleser Chrome som kaprer brukerens Facebook-konto og sender Digimine videre til alle Facebook-vennene til den kaprede brukeren.

Trend Micro oppdaget Digimine først i Sør-Korea, men har spredt seg videre til Vietnam, Aserbajdsjan, Ukraina, Filipinene, Thailand og Venezuela.

Trend Micro underrettet Facebook om Digimine, som raskt fjernet mange av de Digimine-relaterte lenkene fra plattformen.

– Vi opprettholder en rekke automatiserte systemer for å stoppe skadelige lenker og filer fra å vises på Facebook og Facebook Messenger. Hvis vi mistenker at datamaskinen er infisert med skadelig programvare, vil vi gi deg en gratis anti-virus skanning fra våre pålitelige partnere. Vi deler tips om hvordan du holder deg trygg og lenker til disse anti-virus skannerene finner du på facebook.com/help, heter det i en offisiell uttalelse fra Facebook.

Kun PC-er rammes

Det er kun PC-er som kan bli infisert av den skadelige programvaren. Og det er kun PC-er som bruker Google Chrome som nettleser til Facebook Messenger. Åpner man en melding som inneholder Digimine på en smarttelefon, vil smarttelefonen ikke bli infisert.

– Vi anbefaler alle å være forsiktige med å klikke på lenker. Er du usikker er det best å spørre vedkommende du har mottatt et vedlegg eller video fra, før du klikker på det, sier kommunikasjonssjef i Trend Micro Norge, Karianne Myrvold.

Se flere saker i Tønsbergs Blad

Mest sett siste uken