Nytt fjernstyrt tårnsenter i Bodø testet for første gang

Et Widerøe-fly fra Bodø til Røst lufthavn ble lørdag loset på fjernstyrt vis, da en helt ny tårnløsning for norske lufthavner ble testet for første gang.

Tårnsenterprosjektet har blitt utsatt en rekke ganger. Men lørdag ble den første vellykkede fjernstyringen fra Remote Tower Centre i Bodø gjennomført for første gang, skriver NRK. – Etter mange år med planlegging, etablering og testing, er vi svært glade for at den nye teknologien endelig blir tatt i bruk. Fjernstyrte tårn er et viktig bidrag for at vi kan opprettholde en bærekraftig lufthavnstruktur i Norge, samtidig som vi får bygget opp et robust fagmiljø ved tårnsenteret i Bodø, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor i en pressemelding. Løsningen med fjernstyrte tårn innebærer at Avinor plasserer kameraer og sensorer på flyplassene. Så samles tårnpersonell i et større senter, hvor man driver tårntjenesten til flere lufthavner samtidig. Det nye tårnsenteret som bygges på Bodø lufthavn, skal stå ferdig i 2020 og blir verdens største fjernstyrte tårnsenter. Derfra vil 15 norske flyplasser bli fjernstyrt – deriblant flyplassene ved Vardø, Røros, Sogndal og Molde. (©NTB)