Nytt koronadødsfall i Oslo

En hjemmeboende pasient, som ble overført fra sykehus til kommunal covid-19 behandlingsenhet (KCB) etter å ha fått påvist smitte, døde torsdag.

Siden mars er det totalt åtte pasienter som er døde med covid-19 på KCB, opplyser Oslo kommune i en pressemelding.

Det er sykehjemsetaten som drifter dette tilbudet for kommunen.

– Oslo kommune har opprettet dette spesialtilbudet for hjemmeboende pasienter for å avlaste sykehusene i behandlingen av smittede pasienter. Det er nå ti pasienter innlagt her og alle pasientene har fått påvist covid-19 før innleggelse, sier etatsdirektør Helge Jagmann i Sykehjemsetaten.

Siden mars har 105 pasienter fått behandling. Rundt halvparten av pasientene er overført fra sykehusene, mens resten kommer fra helsehus eller hjemmefra etter at de er blitt vurdert på Kommunal akutt døgnenhet på Aker, sier Jagmann.

