Nytt koronadødsfall ved sykehjem i Bergen

En beboer ved Gullstøltunet sykehjem i Bergen er død etter å ha blitt smittet av koronavirus. Dette er det tredje dødsfallet ved sykehjemmet.

Videre er det fredag én ny beboer som har testet positivt for smitte på sykehjemmet på Bønes, skriver Bergens Tidende.

– Vi ser dessverre at mange av beboerne på sykehjem har en helsetilstand som gjør at de kan få et svært alvorlig forløp av sykdommen dersom de blir smittet, sier etatsdirektør Anita W. Johansen i Bergen kommune i en pressemelding.

(©NTB)