Nytt KrF-frieri fra Støre

– KrF har mer å hente hos oss, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre dagen før landsstyremøtet Kristelig Folkeparti.

Det er knyttet stor spenning til hvilken politisk kurs Kristelig Folkeparti vil velge. Mange mener partileder Knut Arild Hareide flørter med Ap og venstresiden i boken han ga ut for to dager siden. Partiet er dypt splittet i synet på om de fremdeles skal være et støtteparti for regjeringen eller om de skal søke havn hos venstresiden.

Kort tid før KrFs landsstyremøte fredag sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NRK at han mener KrF har et sterkere felles verdisyn med venstresiden enn regjeringen de er støtteparti for.

– Jeg tror Kristelig Folkeparti har mer å hente på vår side av streken. Når det gjelder spørsmål om rettferdig fordeling, velferd, kampen mot fattigdom, klimaer og internasjonal solidaritet, så står de for et verdisyn som har mer til felles med det vi har i sosialdemokratiet, svarer Ap-lederen da NRK spør han hva KrF bør gjøre.

Støre sier han har notert seg at det er frustrasjon i partiet.

– Det blir spennende å høre hva de kommer fram til. De er åpenbart ikke fornøyde med dagens situasjon, hvor de står i midten og er et støtteparti for regjeringen, sier Støre.

