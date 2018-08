Nytt professorbesøk i Oslo Konserthus

Oslo Konserthus' besøk av den canadiske professoren Jordan B. Peterson (56) i oktober ble så godt mottatt at det allerede er arrangert en ny opptreden.

Arrangementet ble utsolgt på rekordtid. Nå legger Konserthuset ut nye billetter for salg fredag til ekstraforestillingen 9. november.

Peterson er professor ved Universitetet i Toronto. Han er klinisk psykolog og har blant annet skrevet boka «12 Rules for Life: An Antidote to Chaos» og opptredenen i Oslo er et av stoppene på den internasjonale lanseringsturneen.

Hans klassiker heter imidlertid «Maps of Meaning: The Truth Architecture» der han beskriver et syn på psykologi og religion som har vært med å videreutvikle den moderne forståelsen av kreativitet og personlighet.

Som Harvard-professor ble han nominert til den prestisjetunge Levenson Teaching Prize i 1998, og blir av sine nåværende studenter i Toronto nevnt som en av tre professorer som virkelig forandrer livene deres. Hans foredrag om mytologi og psykologi, basert på «Maps of Meaning», har også blitt gjort til en fjernsynsserie.

