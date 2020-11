Nytt Ullevål-opprør i Oslo Ap

En rekke lokallag i Oslo Arbeiderparti jobber ifølge Dagsavisen knallhardt for å sørge for at fylkespartiet går tydelig inn for å bevare Ullevål sykehus.

I forkant av årsmøtet i Oslo Ap har en rekke partilag samlet seg og utformet et skriftlig forslag årsmøtet må ta stilling til. Forslaget er langt, men kan kort oppsummeres slik: Ullevål sykehus må bevares og videreutvikles, fagmiljøene på Ullevål må bestå og Aker sykehus må gjenreises som lokalsykehus for hele Groruddalen, skriver Dagsavisen.

Forslaget er signert av en rekke profilerte politikere i Oslo Ap som Marit Nybakk, Ole Jacob Kjendlie, Tove Strand, Gro Balas, Stine Haram og Bente Christensen.

– Ullevål ble bygget i en pandemisituasjon, og nå står vi i det samme igjen. Ullevål er et perfekt sykehus for å hanskes med smittesituasjonen, sier leder av Internasjonalt Forum og mangeårig stortingsrepresentant Marit Nybakk til Dagsavisen.

Årsmøtet i Oslo Ap, som skulle blitt avholdt lørdag, er utsatt på ubestemt tid på grunn av smittesituasjonen i Oslo.

Oslo Senterpartis fremste valgkampsak er bevaring av Ullevål sykehus, en sak tidligere Ap-mann og nå Sp-topp i Oslo, Jan Bøhler, også har engasjert seg i.

(©NTB)

Reklame Her kan du levere Vikinglotto