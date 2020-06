Nytt utvalg skal vurdere Fedje-ubåten

Det blir ingen tildekking av ubåten utenfor Fedje i Nordhordland verken i år eller neste år, opplyser samferdselsministeren. Et utvalg skal vurdere saken på ny.

Ifølge Bergens Tidende har samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) bestemt seg for å sette en strek over den gjeldende planen om å legge en fylling over vraket. Dermed kan det ende med at den likevel blir hevet, skriver avisa.

– Folk på Fedje, og langs vestlandskysten, er engstelige for hva som kan skje med kvikksølvlasten om bord i den gamle ubåten på bunnen av havet. Det er viktig for oss at det vi til slutt velger å gjøre med ubåten, skal være trygt for mange generasjoner fram i tid, sier samferdselsministeren i en pressemelding.

