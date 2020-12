Nyttårsfyrverkeriet i Trondheim avlyses

Trondheim kommune avlyser fyrverkeriet ved midnatt nyttårsaften fra Kristiansten festning på grunn av smittesituasjonen.

Kriseledelsen i Trondheim kommune besluttet onsdag 30. desember at nyttårsfyrverkeriet fra Kristiansten festning av smittevernhensyn. Det skriver kommunen i en pressemelding.

Tidligere har kommuneledelsen avlyst familiefyrverkeriet tidligere på kvelden.



– Vi opplever for tiden at mange smittes av covid-19 i Trondheim. Dette betyr at det nå er ekstra viktig å unngå større ansamlinger av folk. Risikoen for at folk samles på festningen under et nyttårsfyrverkeri ved midnatt regnes som stor, skriver kommunen.

Samtidig oppfordrer kommunen sterkt til å avlyse private fyrverkeri som kan skape store ansamlinger av folk.

(©NTB)

Reklame 10 kupp du gjør hos Christiania Glasmagasin