OBOS, Balder og Oslo Pensjonsforsikring legger inn bud på NRK-tomten

Obos går sammen med det svenske eiendomsselskapet Balder og Oslo Pensjonsforsikring om å legge inn bud på NRK-hovedkvarteret på Marienlyst i Oslo.

– NRK-området på Marienlyst har et fantastisk potensial som et sted å bo, arbeide og leve. Vi ønsker å bygge mange attraktive boliger og møteplasser, basert på en helhetlig bærekraftig tankegang, sier konsernsjef i Obos, Daniel Kjørberg Siraj, på vegne av budgiverne.

Han legger til at samarbeidspartnerne også ønsker å ta vare på kulturarven som ligger i deler av de eksisterende byggene på NRK-området, og fylle på med nytt innhold. Det er blant annet fredningsvedtak knyttet til Kringkastingshuset.

Kan bli dyre boliger

Tomten regnes som svært attraktiv som et potensielt boligområde, og i 2016 anslo Siraj i Obos at tomten var verdt to milliarder kroner, ifølge Dagens Næringsliv. I dag er eiendommen verdt langt mer.

Ifølge Medier24 skal NRK ønske bud på minst 2,5 milliarder kroner for tomten. NRK ønsker å få landet et salg innen starten av desember, ifølge prospektet.

Det er derfor forventet at mange av boligene kan havne i en høy prisklasse. Ifølge budgiverne er det imidlertid en ambisjon å legge til rette for at det også kan utvikles boligmodeller som sikrer at ulike kjøpergrupper får kjøpt bolig på området.

− En god by må legge til rette for en variert beboersammensetning. Som ansvarlige budgivere ønsker vi å invitere NRK til en dialog om hvordan vi i fellesskap kan utvikle slike løsninger også på Marienlyst, sier Siraj.



Tidligere har både Ferd Eiendom, AF-gruppen og Krefting, Møller Eiendom og Anders Buchardts AB Invest og Selvaag Eiendom sagt at de er interessert i tomten.

Usikkert hvor NRK skal flytte

Hvor NRKs nye hovedkontor skal ligge er fremdeles usikkert, men adresser i Oslo, Lillestrøm og Bærum har blitt pekt på som kandidater.

Avgjørende for hvor NRK havner, er behovene kringkasteren har, samt hva NRK får for salget av Marienlyst-tomten.

Ifølge kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen er årsaken til at NRK flytter at de eksisterende bygningene på Marienlyst ikke er hensiktsmessige for en moderne kringkaster. NRK vil ifølge Eriksen kunne jobbe bedre, spare penger og bli mer miljøvennlige ved å flytte til et nytt og moderne bygg.

