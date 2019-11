Obos-prisene i Oslo falt 2,8 prosent i oktober

Etter fem måneder med prisoppgang falt prisene for brukte Obos-boliger i Oslo med 2,8 prosent i oktober. – Overraskende mye, sier sjeføkonomen i Obos.

På landsbasis gikk prisene ned med 3,7 prosent fra september til oktober. Det betyr at prisene hittil i år har steget med 5,4 prosent i Oslo-området, for hele landet er økningen 3,1 prosent siden nyttår.

I oktober var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte Obos-boliger i Oslo-området 62.882 kroner, det er 3,9 prosent høyere enn i oktober 2018. For landet sett under ett var kvadratmeterprisen 54.500 kroner i oktober, 2,5 prosent opp fra oktober i fjor.

Oktober har tradisjonelt vært en litt svak måned. Obos-prisene har i gjennomsnitt falt med 0,3 prosent i oktober i perioden 2004 til 2018. I oktober i fjor gikk prisene 1,4 prosent ned.

– Prisnedgangen i oktober er overraskende stor. En grunn kan være at boligtilbudet fortsatt er svært høyt og boligkjøperne har mye å velge i. Det kan også være at de fire rentehevingene begynner å merkes, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos i en pressemelding.

Hun understreker at tallene varierer en del fra måned til måned, dette gjør at enkeltmåneder ikke bør vektlegges for mye.

− Noe av prisnedgangen i Oslo kan forklares med at det har vært omsatt flere store boliger, og de har lavere gjennomsnittspris per kvadratmeter enn små boliger, sier Monsvold.

