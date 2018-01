Advarer mot vanskelige kjøreforhold.

(iFinnmark): Meteorologisk institutt har tirsdag sendt ut obs-varsel for Vest-Finnmark. Det ventes vanskelige kjøreforhold tirsdag kveld.

Dette på grunn av overgang til regn, lokalt nedbør som kan fryse på bakken.

– Bruk dekk som passer forholdene, heter det i varselet.

Trafikkoperatør Rainer Sundset ved Statens vegvesen sier til iFinnmark at de foreløpig ikke har fått klager på kjøreforholdene.

– Per nå er det minusgrader over fjellovergangene, opplyser han ved 17.30-tiden tirsdag.

Ta det rolig i trafikken

Vakthavende meteorolog Kristian Gislefoss ved Meteorologisk institutt, sier til iFinnmark at det verste vil være over sent i morgen ettermiddag.

– Det kan gi seg rundt 17-18-tiden onsdag, da vil det bli mindre og mindre nedbør.

Han ber folk om å ta det rolig i trafikken, og kjøre etter forholdene.

– Det kan komme regn som fryser på bakken, og gjøre det veldig glatt. Dette kan oppstå ganske lokalt - du kan kjøre på en slette det er ikke er glatt, men så kan det ha slått til rundt neste sving, advarer Gislefoss.

