OD-elever opplever trakassering: - Har blitt kalt «jødehater»

Flere av OD-elevene har opplevd hets i forbindelse med årets OD-aksjon. Selv mener de ikke at de tar side i konflikten mellom Israel og Palestina.

- Jeg ble direkte kalt jødehater av en tilfeldig mann. Men da jeg fikk forklart situasjonen kom det frem at han hadde fått feil informasjon. Deretter beklaget han seg, forteller Synne (17)

Sammen med fire OD-kolleger fra ulike deler av landet, står hun utenfor Oslo sentralstasjon og informerer forbipasserende om årets prosjekt. Flere av jentene har opplevd nedsettende kommentarer på grunn av sitt engasjement i OD-aksjonen.

- Jeg hentet en fra hovedkomitéen i Operasjon Dagsverk på flyplassen i Narvik og hadde med et OD-banner. Da var det flere som buet på meg, forteller Maya (17).

- Hvordan opplevde du det?

- Det var litt ubehagelig, men samtidig er jeg glad for at jeg ikke bare pakket sakene og gikk. Dette står jeg for og jeg kommer ikke til å gå bare fordi noen buer på meg, sier Maya.

Oppfordret til boikott

Pengene ungdommen samler inn under årets OD-dag går til organisasjonen KFUK-KFUM Global, som jobber for å hjelpe palestinsk ungdom. Mange av ungdommene i Palestina har levd under krig og konflikt hele livet, og pengene går blant annet til traumebehandling slik at de kommer seg tilbake til skole og jobb.

Innsamlingsaksjonen har skapt debatt, og mange mener OD tar parti i den politiske konflikten mellom Palestina og Israel ved å samle inn penger til palestinsk ungdom. At KFUK-KFUM Global støtter boikott av israelske varer fra okkuperte områder, har bidratt til at organisasjonen Med Israel for fred (Miff), Mosaisk Trossamfunn og flere fylkeslag i Fremskrittspartiets Ungdom har gått hardt ut mot årets OD-aksjon. Miff oppfordrer til boikott av årets OD-dag, og omtaler det som en «gedigen antiisraelsk kampanje».

Miff rykket ut med boikottannonser i Vårt Land, Stavanger Aftenblad, Fædrelandsvennen, Aftenposten, Dagsavisen, VG, Bergens Tidende og Adresseavisen, og har ifølge dem selv nådd ut til 1,3 millioner lesere.

Selv om de har opplevd nedsettende kommentarer, presiserer jentene utenfor Oslo Sat de fleste tilbakemeldingene har vært positive. De opplever ikke at de står midt i en politisk konflikt.

- Prosjektet har ikke så mye med konflikten å gjøre. Det handler om ungdommene i Palestina, og det er egentlig ganske viktig å få frem fordi vi har jo ikke tatt noe side i konflikten, selv om «Med Israel for fred» og «FPu» mener at vi har gjort det, sier Myril.

Flere har boikottet



Likevel vet jentene om flere som har boikottet årets OD-aksjon.

- Hva tenker dere om det?

- De som ikke deltar fordi de ikke stoler på at pengene faktisk går til ungdommene i Palestina, de boikotter på feil grunnlag. Men man skal jo kunne velge selv, OD-dagen er frivillig og hvis du ikke støtter prosjektet så er det helt greit, sier Myril.

- Likevel så er det veldig trist at man ikke har lyst å bidra til utdanning, og freds- og rettighetsopplæring til ungdom på grunn av at de kommer fra et land som er i konflikt, sier Rebekka.

- Synes ikke dette er politisk



Ninni og Sara går på Fagerborg og er begge 15 år. I forbindelse med OD jobber de på Vippa. I likhet med jentene utenfor Oslo Sentralstasjon, føler ikke de at de står midt i en politisk konflikt.

- På en måte syntes jeg ikke dette er politisk, fordi vi ikke samler inn penger til landet, men til palestinsk ungdom, sier Ninni.

- Jeg ser at noen kan syntes at det er litt kjipt og at de på en måte blir tvunget til å velge en side, men for min del er det ikke vanskelig, sier Sara.

Begge jentene syntes det er et bra prosjekt og ingen av de har vurdert å droppe årets aksjon.

- Men jeg vet at det er noen på skolen vår som ikke støtter Palestina i konflikten, og som velger å ikke jobbe på grunn av det, sier Sara.

OD-DAGEN: Ninni (t.v) og Sara jobber på Vippa på OD-dagen. De føler ikke at de står midt i en politisk konflikt.

Rundt 40 færre påmeldte skoler



I forkant av OD-dagen, rykket foreningen Med Israel For Fred (MIFF) ut med annonser i flere riksdekkende aviser hvor de oppfordrer til å boikotte Operasjon Dagsverk.

OD-LEDER: Frida Jøraholmen Andresen.

Det har i år vært en generell nedgang i påmeldinger de siste årene. Mens det i 1999 var 804 skoler påmeldt, lå årets tall på 447.

Sammenlignet med fjoråret, er det rundt 40 færre påmeldte skoler i år.

OD-leder Frida Jøraholmen Andresen tror det er en sammenheng mellom nedgangen i påmeldte skoler og debatten i forkant av årets OD-dag.

- Det er dessverre sånn at når skoler blir usikre, er det mange som velger andre alternativer til Operasjon Dagsverk. Da er det kanskje enkelt å velge et annet opplegg eller ikke ha noe i det hele tatt, sier Andresen til Nettavisen.

