Tolv ansatte ved Odda sjukehus i Hardanger er i karantene fordi en ansatt har fått påvist koronasmitte.

Sykehuset vil fortsette å ta imot pasienter som vanlig, men noen av dem kan bli sendt videre til Haukeland i Bergen hvis det blir stor pågang.

Seksjonsleder Kari Marie Tjelmeland presiserer at sykehuset er åpent og at Helse Fonna har flere ambulanser i beredskap hvis det skulle bli behov for det.

Pasienter som allerede er innlagt, blir ikke flyttet.

(©NTB)

Reklame Her kan du levere Eurojackpot