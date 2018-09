Offentlig støtteordninger verdt 10 milliarder skal under lupen

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) skal rydde i jungelen av virkemidler og offentlige støtteordninger til en samlet verdi av 10 milliarder kroner.

Ordninger som ikke fungerer skal kuttes ut. Tiltak som virker skal prioriteres. Og ikke minst skal det bli enklere for bedriftene å orientere seg i det mange i dag beskriver som en jungel der det er vanskelig å orientere seg.

– Enkeltbedrifter forstår ikke alltid fordelingen mellom Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA. I tillegg er det en lang rekke mindre aktører og ordninger, som Doga og Patentstyret. Mye fungerer bra i dagens virkemiddelapparat, men tiden er kommet for å gå gjennom helheten, sier Røe Isaksen.

Europatoppen

Næringsministerens ambisjon er ikke nødvendigvis å slanke offentlige støtteordninger, selv om han varsler at noe kan forsvinne.

– Norge skal bli et av de mest innovative landene i Europa. Dette blir et av de viktigste prosjektene min som næringsminister, slår Røe Isaksen fast.

– Jeg vil at offentlige penger skal brukes på en mest mulig effektiv og målrettet måte, sånn at vi legger bedre til rette for flere lønnsomme arbeidsplasser, sier han.

Gjennomgang på anbud

Ryddejobben skal ta to år. Nærings- og fiskeridepartementet og Finansdepartementet lyser torsdag ut et anbud der oppdraget er å kartlegge bedriftenes behov, avdekke overlapp mellom dagens ordninger og komme med vurderinger, råd og innspill til forbedringer.

Målet er at arbeidet kan starte i desember i år og at de siste anbefalingene fra konsulentene kommer om et år. I prosessen skal det arrangeres både høringsmøter og innspillsrunder.

Røe Isaksen sier at det er for tidlig å si noe om hva gjennomgangen vil føre til.

– Derfor er det for tidlig å si noe om hvordan dette vil påvirke de ansatte som jobber med støtteordningene, sier han.

(©NTB)

Mest sett siste uken