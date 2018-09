Offer skrek da hun ble ranet midt på natten av tenåringsjenter

- Jeg var ung og dum, og jeg angrer veldig, sa en tiltalt 17-årig jente i retten.

OSLO TINGRETT (Nettavisen): Fire jenter, alle tenåringer, er tiltalt for flere ran og voldsepisoder. Torsdag startet rettssaken i Oslo.

Jentene er til sammen tiltalt for 25 forbrytelser, deriblant tre ran av det som fremstår som tilfeldige ofre. Alle ranene ble begått midt på gaten i Oslo sentrum to netter på rad i mars i fjor.

- Hun ropte, slo og sparket. Hun skrek og ville komme seg vekk fra situasjonen. Jeg husker at hun ble slått i bakken av C (en av de tiltalte jentene). Da hun lå nede tok vi tingene og gikk fra stedet, forklarte en 17 år gammel tiltalt jente i retten.

Hun var 15 år på gjerningstidspunktet.

Slått i bakken

I tiltalen omtales ranet slik:

"Lørdag 25. mars 2017 ca. kl. 04.20 ved Arne Garborgs plass X i Oslo, slo en av dem NN i ansiktet, slik at NN falt i bakken. Deretter slo og/eller sparket de henne gjentatte ganger og dro henne i håret, hvorpå de tok NNs skulderveske, som inneholdt blant annet lommebok, kontanter, bankkort, nøkler, mobiltelfon, pass og en bok."

Den nå 17 år gamle jenten, A, erkjente delvis straffskyld for ranet.

I retten kom det frem at hun hadde løyet da hun var i politiavhør to dager etter at de fire tiltalte jentene hadde begått til sammen tre ran midt på natten.

Da hun som 15-åring satt i avhør fortalte hun politiet at hun ikke kjente til noen av ransepisodene.

- Jeg har lyst å være ærlig nå. Den gangen var jeg ung og dum. Jeg har lyst å forandre livet mitt, bli ferdig med disse sakene og jeg angrer veldig. Jeg ønsker å gå videre og kan ikke fortsette på en løgn. Derfor er jeg ærlig om det som skjedde nå, sa A i retten.

- Den gangen løy jeg til politiet fordi jeg var redd for fremtiden min. Jeg var ruset da det skjedde. Men jeg ønsker å få tilgivelse fra menneskene jeg har skadet.

- Tenkte ikke på konsekvensene

En annen av de tiltalte, B, var 17 år på gjerningstidspunktet. I retten erkjente hun straffskyld for dette ranet, og at hun deltok ved å sparke og slå offeret.

- Jeg tror jeg dro henne i håret også, jeg husker ikke, forklarte B da hun satt i vitneboksen.

- Det som skjedde var veldig dumt. Vi tenkte ikke på hvilke konsekvenser det hadde for de fornærmede. Jeg tenker ikke bare på hvilke konsekvenser det hadde for oss. Dette skulle aldri skjedd.

I tiltalen går det også frem at tre av jentene ranet en ung dame klokken 03.30 på Youngstorget midt i Oslo. Dette var natten etter at de allerede hadde begått to andre ran.

Dette offeret skal ifølge politiet ha blitt slått og sparket før hun ble truet ved at en av de tiltalte rettet en flaske mot henne.

A nekter for at det ble brukt flaske. I likhet med de andre ranene forklarte hun at det i dette tilfellet også var et tilfeldig offer.

- Vi hadde aldri tenkt å gjøre noe mot henne. Det var dessuten hun som kom bort til meg, jeg gikk ikke bort til henne.

Ett av ofrene ble ranet på Youngstorget midt i Oslo sentrum.

Vold mot politibetjenter

Det ble fort ampert mellom A og ransofferet. Etter kort tid brøt det ut slåssing. Ifølge A skal hun og hennes to venninner B og C også ha involvert seg.

Det hele endte med at offeret mistet mobiltelefonen på bakken og forlot stedet. A tok med seg telefonen, som hun også ble pågrepet med senere samme natt.

I den omfattende opprinnelige tiltalen, som består av ti poster, inngår også grove tyverier, hindring av offentlig tjenestemann, besittelse av små mengder narkotika og vold mot politibetjenter.

I en tilleggstiltale som ble lest opp i retten, som inneholder seks poster, må B svare for tyverier, vold mot politibetjenter og vektere og ordensforstyrrelser.

Jente C er også tiltalt for å ha slått en annen jente med knyttet hånd i ansiktet, dratt henne i håret og sparket henne med et kne i haken.

Denne voldsepisoden skal ifølge tiltalen ha skjedd bare en måned før hun deltok på de andre volds- og ransepisodene i tiltalen. Volden skjedde på ettermiddagen på Lindeberg øst i Oslo.

Problem med ungdomskriminalitet

Nettavisen har i en serie artikler omtalt problematikken med ungdomskriminalitet i Oslo, og spesielt i Oslo øst. To av de tiltalte jentene har bostedsadresse på østkanten av hovedstaden.

I juni ble det lagt frem en rapport som viste at problemene vokste i 2017. I tillegg har det vært en rekke alvorlige hendelser der skytevåpen har vært involvert.

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) har også uttalt at Oslo ikke tåler mer innvandring, og legger ikke noe imellom hvor han plasserer skyld. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) slo raskt og kontant tilbake og sa at det var en avsporing å snakke om etnisitet.

Det har vært flere tilfeller av steinkasting mot natteravner på Stovner og Vestli, øst i Oslo. Politiet rykket ut etter en steinkastingepisode i mai i år.

I vår var det også mye oppmerksomhet i forbindelse med at natteravner på Vestli og Stovner, øst i Oslo, ble truet med skyting og steinkasting. Det var også flere andre episoder med steinkasting og trusler mot natteravnene.

Øvre strafferamme for de groveste forbrytelse jentene er tiltalt for, ran og grov vold (den grove volden gjelder ikke person D), er seks års fengsel.

I og med at to av de tiltalte, A og D, er mindreårige, er det svært lite sannsynlig at de blir idømt fengselsstraff. B var også under 18 år på gjerningstidspunktet, men er myndig i dag.

Det er ukjent om ungdomsstraff har vært tema for disse.

For person C, som var fylt 18 år på gjerningstidspunktet, er det trolig mest aktuelt med betinget fengselsdom, eller muligens samfunnsstraff.

