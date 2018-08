Ofotbanen stengt iallfall til mandag

Ofotbanen kan tidligst gjenåpnes mandag etter brannen i en tunnel. Minst ti malmtog fra Sverige blir rammet hver dag.

Det ble meldt om røykutvikling fra det 350 meter lange snøoverbygget litt før klokka 11 onsdag formiddag. Da mannskapene kom fram til stedet, var det full fyr, og overbygget er helt ødelagt av brannen.

Torsdag var Statens Havarikommisjon, Politiet og Bane Nors undersøkelses- og analyseenhet i arbeid på stedet.

– Når disse er ferdige med sine undersøkelser og frigir brannstedet, vil Bane Nor starte gjenoppbyggingen av sporet. Vår foreløpige prognose er at vi trenger tre dager til dette arbeidet. Hvis vi kan begynne gjenoppbyggingen fredag, håper vi med andre ord å være ferdige mandag formiddag, sier fungerende områdedirektør Stein-Hugo Steffensen i Bane Nor.

Mer gods enn alle andre linjer

Ofotbanen knytter Narvik til den svenske Malmbanan, som hovedsakelig brukes til transport av malm fra gruvene i Kiruna. Ifølge Wikipedia går det 15,9 millioner tonn gods årlig på banen, mer enn all annen godstrafikk med jernbane i Norge til sammen.

Ifølge den svenske kringkasteren SVT blir minst ti tog med malm rammet per døgn.

– Det er veldig uheldig at dette skjer akkurat nå. Først hadde vi produksjonsstans i Svappavaara etter en dødsulykke, så vi har ganske mye malm på lager som vi vil ha av gårde, sier administrerende direktør Anders Björnström i LKAB Malmtrafik.

Sikkerhetsavstand på 1 kilometer

Ingen ble skadd i brannen, men ei hytte brant ned til grunnen. Andre hytter i nærheten kan også ha fått røykskader.

Det ble oppbevart gassflasker i overbygget i forbindelse med vedlikeholdsarbeid, og under brannen eksploderte flere av disse. En periode var det en sikkerhetsavstand på 1 kilometer til tunnelen, og folk ble bedt om å komme seg unna.

