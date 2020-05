Økning i innførsel av hydroksyklorokin til Norge

Tolletaten ser en økning i ulovlig innførsel av legemidler, blant annet av malariamedisinen hydroksyklorokin som Donald Trump sier han bruker mot covid-19.

Tolletaten sier at de ikke har eksakte tall, men at de opplever en «vesentlig økning» i antall legemidler bestilt fra utlandet.

– Mye av det som kommer er skrevet på kinesisk, men vi klarer å oversette det bra nok til at vi ser at det er malariamedisinen som omtales som «Trump-medisinen». Det er også bredspektret antibiotika, og i ytterste grad HIV-medisin, sier kontorsjef Lars Teigen i Tolletaten på Østlandsterminalen til Adresseavisen.

Fordi import av legemidler til Norge er ulovlig, prøver Tolletaten å stoppe alt som kommer inn til landet.

Kan være alvorlig

Flere har advart mot å bruke hydroksyklorokin som behandling, deriblant EUs avdeling for legemidler (EMA), som i april sa at bruk av klorokin og hydroksyklorokin kan føre til hjerteproblemer, særlig hvis de brukes sammen med andre medisiner.

Også Statens legemiddelverk i Norge advarer om selvmedisinering.

– Man vet aldri hva man får når man bestiller fra utlandet. Vi er redde for feildosering, som kan være svært farlig, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk til Adresseavisen.

Han er sikker på at medisinen som nå forsøkes innført til Norge, er ment å brukes som behandling for covid-19 og påpeker at personer som reelt trenger medisinen, får den på blå resept.

Trump-medisin

USAs president Donald Trump har lenge anbefalt hydroksyklorokin som behandling for covid-19, og opplyste mandag at han jevnlig tar i den tro at den skal virke forebyggende eller dempende mot koronaviruset.

Også Brasils president har oppfordret til bruk av medisinen, og denne uken gikk landets helsedepartement ut med en offisiell anbefaling hvor de oppfordrer folk til å bruke blant annet hydroksyklorokin selv mot milde tilfeller av covid-19.

Hydroksyklorokin er en eldre malariamedisin og brukes i dag mot revmatisme, systemisk lupus og Sjøgrens syndrom.

Det er ikke vitenskapelig bevist at hydroksyklorokin har effekt på koronaviruset. I forrige uke konkluderte to nye studier fra henholdsvis Frankrike og Kina at medisinen ikke viser noen positiv effekt i behandling av covid-19-pasienter.

