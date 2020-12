Økokrim-sjefen: Koronabedrageri svekker tilliten i samfunnet

Økonomisk koronasvindel kan få store konsekvenser for samfunnet, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth.

– Dette er bedrageri som svekker tilliten i samfunnet, og hvor samfunnskonsekvensene er store, sier Lønseth til Børsen.

Avisen har den siste tiden skrevet flere saker om omfattende juks med koronastøtte, og hvordan politiet mistenker at profesjonelle hvitvaskere har fått tak i koronapenger.

– Koronabedrageriene er veldig alvorlig. Vi tror at de på sikt vil kunne undergrave samfunnets evne til økonomisk krisehåndtering, sier Økokrim-sjefen.

Han mener at bedrageri i verste fall kan undergrave hele støtteordningene.

– Risikoen er stor for at dette vil kunne føre til store økonomiske konsekvenser, tap av arbeidsplasser og legitimiteten i samfunnet for å hjelpe næringslivet, sier Lønseth.

