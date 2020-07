Økt karaktersnitt på matteeksamen for 10.-klassinger

Karaktersnittet for eksamen i matematikk for 10.-klassinger gikk opp fra 2017 til 2019. Samtidig har det blitt enklere å unngå stryk.

Mellom 2017 og 2019 gikk gjennomsnittskarakteren opp fra 3,4 til 3,6. Det kommer fram i en fersk rapport utfort av Fafo og finansiert av Utdanningsdirektoratet.

I rapporten blir det trukket fram at forskjellen mellom et karaktersnitt på 3,4 og 3,6 er vesentlig. Det krever at hver tiende elev går opp en hel karakter, skriver Utdanningsnytt.

Samtidig finner rapporten at kompetansen til elevene er hevet «svært lite» i perioden. Ifølge Fafo var det også vesentlig lettere å få karakteren 2 i 2019 enn i 2017.

Årsaken til dette henger sammen med hvordan eksamenssvarene blir vektet. Matematikkeksamen er delt i to deler. I den første delen kan elevene krysse av rett svar blant ulike alternativer, mens den andre delen krever at elevene regner ut svaret selv.

De svakeste elevene scorer så godt som alle poengene i flervalgsoppgavene – og denne delen av eksamen har i økende grad fått større vekt. De forbedrede eksamensresultatene skyldes altså i hovedsak endringen i vektingen mellom de ulike oppgavene.

