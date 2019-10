Økte inntekter og resultat for Orkla

Industrikonglomeratet Orkla hadde et justert driftsresultat på 1,44 milliarder kroner i årets tredje kvartal, en økning på 7 prosent fra samme periode i fjor.

Omsetningen økte fra 10,1 til 10,8 milliarder kroner, ifølge tallene som ble lagt fram torsdag morgen.

– Orklas merkevarevirksomhet har hatt et tilfredsstillende kvartal, med vekst både på topp- og bunnlinje, sier konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch.

– Alle de fire forretningsområdene leverte organisk vekst i kvartalet. Det er positivt å se at vi etter et relativt sterkt 3. kvartal i fjor fortsatt klarer å levere resultatvekst, dog med variasjoner mellom selskapene. Tre av fire forretningsområder hadde resultatfremgang, fortsetter han.

Konsernsjefen varsler et prosjekt for å organisere selskapet best mulig for å «øke den organiske veksten og redusere kompleksitet». Målet er også å redusere de årlige kostnadene ved Orklas hovedkontor med 150–200 millioner kroner.

