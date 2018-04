Ola Borten Moe fratrer som Sps nestleder inntil videre

- Per nå er det umulig å fortsette, sier Borten Moe til NRK.

Ola Borten Moe tar pause fra vervet som nestleder i Senterpartiet. Det forteller politikeren selv til NRK mandag ettermiddag.

Han fratrer fra vervet inntil saken om den grove meldingen som ble sendt til tidligere partileder Liv Signe Navarsete er løst.

- Umulig å fortsette

- Det er en dypt beklagelig melding Liv Signe Navarsete selvsagt ikke skulle hatt. Nå handler dette også om hvilke muligheter jeg har til å fylle tillitsvervet som nestleder i Sp, og per nå er det umulig, sier Moe til NRK.

Meldingen har skapt mye tvil, usikkerhet, beskyldninger og rykter, mener Borten Moe, og sier at det dermed er umulig å fungere som nestleder.

Foreløpig har ingen av de ti som var på en hytte i februar i 2016 innrømmet å ha sendt den grove og seksualiserte meldingen til tidligere Senterparti-leder Liv Signe Navarsete (59).

- Krevende å være sentral tillitsvalgt

«Vi har lyst på fitta di», het det i meldingen som en lørdagsnatt i februar 2016 tikket inn på Navarsetes Messenger-konto.

Meldingen ble sendt fra Messenger-kontoen til tidligere statssekretær for Senterpartiet, Morten Søberg, som skal ha forlatt telefonen på det aktuelle tidspunktet.

Navarsete stod fram i Nationen tidligere i april og fortalte at hun ikke synes det var greit å motta meldingen.

- I denne perioden der alt handler om å finne ut hva som skjedde på denne hytteturen der jeg deltok, er det krevende for meg å være sentral tillitsvalgt. Jeg håper inderlig at saken blir løst, og at vi kan komme tilbake i normal gjenge, men inntil videre er det der saken står, sier Ola Borten Moe etter at han nå har tatt pause fra nestledervervet.

Har truet med politianmeldelse

Sp-ledelsen har truet med politianmeldelse av saken, ettersom ingen av de ti deltakerne på hytteturen har villet stå fram og innrømme å stå bak meldingen.

Det støttes av flere av personene som var med på hytteturen, blant andre Rune Hjulstad, som er fylkessekretær i Senterpartiet.

- Jeg håper at det ikke blir nødvendig med politianmeldelse, og at vedkommende som sendte meldinga tar til fornuft og sier unnskyld til Navarsete og partiet, sa Hjulstad til NRK på søndag.

To av de andre deltakerne på turen, nåværende ordfører i Steinkjer Bjørn Arild Gram og Sp-rådgiver Jostein Grande, støtter også Vedums ultimatum.

- Det synes jeg høres ut som en god løsning. Vi må komme til bunns i dette nå, og vedkommende som har gjort dette det må tenke seg om og stå fram, sier Grande til Dagbladet.

- Jeg støtter partilederens håndtering av saken, og utover det har jeg ingen andre kommentarer, sier Gram.

Nettavisen har forsøkt å komme i kontakt med Ola Borten Moe uten å lykkes.

