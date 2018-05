Olav Thons kone - Inger Johanne Thon - er død

Kona til Olav Thon - Inger Johanne Thon - er død. Hun ble 98 år.

Inger Johanne Thon døde 26. april. - Bisettelsen har funnet sted i stillhet, skriver familien i en dødsannonse.

Selv om Olav Thon de siste tretti årene har hatt tidligere tingrettsdommer Sissel Berdal Haga (76) som livsledsager, tok han aldri ut skilsmisse med Inger-Johanne.

ANNONSEN: Inger Johanne Thon døde 26. april og er bisatt. Dødsannonsen ble publisert 4. mai.

Han har vært åpen om at hun hadde Alzheimer. I et tidligere intervju med Nettavisen i 2017, fortalte Thon hvorfor de aldri skilte seg.

- Det er veldig mange år siden at Inger-Johanne ble borte. Så kan man spørre seg, hvorfor ikke skille seg når man har en ny livsledsager? Men jeg tenkte at når man er så voksen og ikke skal lage en stor barneflokk, så er ikke det nødvendig. Hvorfor ikke la det gå stille og rolig for seg og samtidig ta vare på den som er så uheldig at de er rammet av en alvorlig sykdom?

Konas sykdom gjorde at Thon har bevilget mye støtte til forskning på demens og Alzheimer.

For ett år siden hadde Nettavisen Det store intervjuet med Olav Thon: Olav Thon (94) har i over tretti år vært sammen med Sissel (76) uten å ta ut skilsmisse med kona Inger-Johanne (98). Nå forteller han hvorfor:

