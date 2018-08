Ole Gunnar Solskjær brukte voldtektssiktet spiller som kaptein i generalprøve til sesongen

Da var han siktet. Tre uker senere ble det tatt ut tiltale mot Moldes Babacar Sarr.

MOLDE (Nettavisen): I mai i fjor ble det levert inn en anmeldelse etter at en kvinne mente hun var blitt utsatt for en sovevoldtekt.

Hun anklaget Molde-spiller Babacar Sarr for overgrepet som skal ha skjedd natt til 14. mai 2017. Politiet startet etterforskning av de alvorlige anklagene, og Sarr var i over ti måneder siktet i saken (se faktaboks).

Tirsdag møter han i Romsdals tingrett i Molde for å forsvare seg. Molde-spilleren har hele tiden nektet for å ha gjort noe straffbart. Øvre strafferamme er ti års fengsel.

Da Molde hadde generalprøve mot Aalesund, én uke før seriestart, var Sarr kaptein i første omgang av kampen. Lagets faste kaptein, Ruben Gabrielsen, var skadet og satt på tribunen.

På dette tidspunktet hadde han status som siktet i voldtektssaken.

- Var det riktig av deg å bruke Sarr som kaptein, da?

- Det får vi se når saken er avgjort. Vi har valgt å stole på spilleren og tatt det valget, sier Molde-trener Ole Gunnar Solskjær kort til Nettavisen etter 5-1-seieren mot Brann på hjemmebane.

Både Solskjær og Molde-kaptein Ruben Gabrielsen uttrykket sin støtte til den tiltalte spilleren til Nettavisen søndag kveld.

Molde nektet spiller å stille til intervju

Etter Aalesund-kampen i mars sa Solskjær følgende til lokalavisen Romsdals Budstikke:

– Ruben er fortsatt kaptein og han har bindet når han er frisk. Dette vil variere litt ut fra hvem som er skadefrie og på banen til enhver tid.

Sarr har spilt 16 av 18 seriekamper for Molde denne sesongen og har vært en av Solskjærs mest betrodde spillere på banen. Han har også spilt i alle fem europacupkampene så langt.

Da Nettavisen intervjuet Solskjær etter seieren mot Brann søndag kveld, var ett av spørsmålene hvordan klubben har fulgt opp den tiltalte spilleren.

- Det kan du ta med gutten, om hvordan vi har fulgt ham opp, sa Molde-treneren.

Men det ble det aldri anledning til. Moldes mediesjef ga klar beskjed om at spilleren ikke var tilgjengelig, selv om alle spillere normalt skal møte i pressesonen etter kamp.

- Det blir ingen intervjuer med Babacar Sarr. Han kommer ikke ut her, sa medieansvarlig i Molde Per Lianes til Nettavisen søndag.

Fakta: Begreper i straffesaker

I innledningen av en politietterforskning kan en person være "mistenkt". Dette er ikke en formell status som gir personen juridiske rettigheter. Dersom politiet mener det er skjellig grunn til mistanke, altså at de mener det er mer sannsynlig at en person har begått et lovbrudd enn at han ikke har gjort det, kan han få status som "siktet". Personer som er siktet i en sak får flere juridiske rettigheter, blant annet har de krav på å få oppnevnt en forsvarer som det offentlige betaler for. De plikter heller ikke å forklare seg i en sak, og blir ikke straffet for å fortelle uriktigheter. En siktelse kan blir frafalt, for eksempel dersom politiet ikke klarer å bevise at en person er skyldig nok til at saken kan føres for retten. En siktelse kan også frafalles dersom det senere i etterforskningen viser seg at anklagene var feilaktige. Personer som blir pågrepet av politiet får automatisk status som "siktet". Dette gjelder ikke for personer som blir anholdt av politiet og sluppet løs etter inntil fire timer. Når påtalemyndigheten har tatt ut tiltale mot en person er etterforskningen avsluttet. På dette stadiet mener påtalemyndigheten, basert på bevisene de har i saken, at de kan få dom i en rettssak. Dersom påtalemyndigheten ikke er overbevist om at det utover enhver rimelig tvil er begått et lovbrudd, skal det ikke tas ut tiltale. Selv om påtalemyndigheten tar ut tiltale er det retten som på helt selvstendig grunnlag skal vurdere skyldspørsmålet. Retten har en suveren posisjon i et demokrati. I alvorlige straffesaker kontrolleres politiets arbeid av en høyere påtalemyndighet, statsadvokaten. Dette gjelder alle saker med over seks måneders øvre strafferamme. I de mest alvorlige sakene, som drap og grove voldtektssaker og grove narkotikasaker, hvor det er strafferammer på 21 års fengsel, er det Riksadvokaten som beslutter om det skal tas ut tiltale. Riksadvokaten er den høyeste påtalemyndigheten i Norge. Kilde: Nettavisen

I Norges Fotballforbunds retningslinjer for mediehåndtering for klubbene, står det at spillerne skal komme ut i «mixed zone», som er pressesonen. På side 23 heter det:

Per Lianes, medieansvarlig i Molde

«Alle spillere skal passere gjennom mixed sone for å være tilgjengelig til å gjøre intervjuer med ikke-rettighetshavende TV-media, radio og øvrig media. Mixed sone skal være utformet på en slik måte at spillere/trenere skal kunne gå uhindret, men samtidig være tilgjengelig for intervjuer.»



Mandag ettermiddag innrømmer Lianes at Molde bevisst ikke la til rette for at pressen skulle få snakke med Sarr, og at det har sammenheng med den kommende rettssaken.

- I dette tilfellet la vi ikke til rette for at pressen skulle få intervjuet ham. Det er riktig. Men jeg ønsker ikke å si så mye mer om dette.

Han utdyper ikke på hvilken måte dette ble gjort, eller om spilleren hadde kunnet stille til intervju dersom han selv ønsket det.

Den tiltalte 27-åringen har fått hard medfart i sosiale medier. Han har blitt hengt ut i fullt navn flere steder. I tillegg har Molde nektet fans fra andre klubber å ha bannere med budskapet «Mot voldtekt» på tribunen.

Vålerenga-supportere har også hengt spilleren ut som voldtektsmann, selv om det ikke foreligger noen dom. Nettavisens sjefredaktør har også skrevet at Molde må tåle voldtektskritikk på lederplass i april.

- Har ikke skjedd noe straffbart

Det ble også mye oppmerksomhet da skistjernen Petter Northug i april navnga spilleren i sosiale medier, og skrev at han skulle fengsles.

I og med at Sarr ikke selv har latt seg intervjue, er det fortsatt mange spørsmål som forblir ubesvarte.

Molde-spilleren forsvares av Øyvind Panzer Iversen. Han ga denne kommentaren etter Brann-kampen søndag kveld:

- Det er min klients klare oppfatning at det ikke har skjedd noe straffbart i denne saken. Han vil forklare seg nærmere om dette under rettssaken.

Den fornærmede kvinnens bistandsadvokat, Mette Ekroll Nyland, ønsker ikke å gi noen kommentarer, og sier at det som skal belyses vil bli gjort i retten.

Tre uker etter generalprøven ble det tatt ut tiltale for sovevoldtekt mot Molde-spilleren.

På dette stadiet, når det er tatt ut tiltale, mener påtalemyndigheten at de har nok beviser i saken til å få en person domfelt i retten.

Det er uansett retten som på et selvstendig grunnlag skal vurdere saken og felle dom. Retten må finne det bevist utover enhver rimelig tvil at en person er skyldig for at de skal domfelle. Dersom det er tvil skal retten frikjenne.

I en vanlig sak i tingretten er det en fagdommer (som er utdannet jurist) og to meddommere (vanlige folk som har verv som meddommere og som er trukket ut). For at det skal domfelles kreves at to av de tre stemmer for at en person er skyldig.

Solskjær: - Han er en av mine spillere

Det er usikkert hva som skjer med Sarrs Molde-karriere dersom det skulle falle dom mot ham i retten. Han vil uansett ha mulighet for å anke. Øvre strafferamme for forholdet Molde-spilleren er tiltalt for er ti års fengsel.

I saker som har mer enn seks års strafferamme får dømte personer automatisk anket saken til lagmannsretten, dersom de bestemmer seg for det.

- Er det riktig av dere å bruke den spilleren?

- Det er et valg klubben har tatt tidligere. Nå starter rettssaken til uken. Så langt har vi tatt det valget om å la ham spille, og det står klubben på, sa Solskjær til Nettavisen søndag.

- Hva er vurderingen bak å la ham spille?

- Det får du spørre klubben om.

- Hva tenker du om det?

- Jeg tenker ... Det er akkurat som med Erling (Braut Håland, som stod ved siden av Solskjær under intervjuet, red. anm.), han er en av mine spillere. Klubben bestemmer hvem som blir signert, hvem som er spilleberettiget, så tar jeg ut et lag ut ifra det.



