Ole H. Bremnes er død

- Etterlater spor for generasjoner framover gjennom diktene og sangtekstene han skrev, sier Vågan-ordfører.

9. mars døde Ole Bremnes, 87 år gammel. Det skriver sønnen Ola Bremnes på sin facebookside.

- Hele familien var samlet og fikk ta avskjed med ham. Det var sterkt og rørende, skriver Ola Bremnes.

Se saken i Lofotposten

- Vi sitter igjen med et stort savn. Men også med stor takknemlighet. Pappa var en fantastisk far og en fin og lyttende poet som etterlater seg et vell av sterke tekster. De er universielle og kommer til å leve lenge. Det får være en liten trøst i den tomheten vi føler akkurat nå, skriver han videre.

Familien ønsker å takke betjeninga på Marithaugen sykehjem for oppfølgingen de siste årene.

- Vi vil også takke alle som kom og besøkte ham og gjorde dagene litt lettere den siste tiden.

Ole Bremnes ble født 11. november 1930. Han var en kjent dikter og mangeårig rektor ved Svolvær skole. Bremnes etterlater seg barna Kari Bremnes, Ola Bremnes, Lars Bremnes, Ane Bremnes og Maren Bremnes, og kona Randi Bremnes.

Ordfører i Vågan kommune, Eivind Holst, forteller at Ole Bremnes er en kulturperson som har betydd utrolig mye for nordnorsk stolthet og identitet.

- Ole har fortalt en historie som vi alle kjenner oss igjen i, og gjennom et langt liv som rektor ved Svolvær skole har han også brakt mye godt til vågansamfunnet. Han var alltid interessert i andre mennesker og i å utvikle talenter. Gjennom sin yrkeskarriere drev han fram mange revyartister, skuespillere og musikktalenter. I tillegg var Ole en veldig flink poet som etterlater spor for generasjoner framover, gjennom diktene og sangtekstene han skrev, sier Holst.

- Våre varme tanker og medfølelse går til hans familie.

Se flere saker i Lofotposten her

Mest sett siste uken