Ole Paus hånet FrP-politikere under kirkekonsert: Listhaug krever unnskyldning

Ole Paus gikk til verbalt angrep på flere FrP-politikere etter en konsert i Bergen domkirke. - Feigt, svarer Sylvi Listhaug etter at artisten nekter å be om unnskyldning.

Bakgrunnen for uenighetene mellom de to er et innlegg i Bergens Tidende, ført i pennen av Nils Gunnar Sjøberg, etter at Ole Paus hadde holdt en konsert i domkirken søndag 28. oktober.

Før konserten startet hadde Paus en samtale med biskop Halvor Nordhaug, hvor førstnevnte innledningsvis skal ha gått ut med støtte til KrF.

Deretter skal samtalen ha gått videre til en ren hudfletting av FrP, og Paus skal ha omtalt flere av partiets profilerte politikere som bedragere, horekunder og voldsmenn.

«Når dette liksomskal være kremen i FrP, hvordan er da de øvrige i partiet?» skal artisten visstnok ha sagt ifølge Sjøberg.

- Kirken driver politikk

Dette får Sylvi Listhaug til å rase, og på hennes egen Facebook-side skriver stortingspolitikeren om det som er «nok et eksempel på at Kirken driver med politikk».

- Jeg synes det er trist at kirken har blitt en arena for å spre hat og bidra til polarisering. Å omtale FrP-ere som bedragere og voldtektsmenn er et ekstremt utsagn. Det hører ikke hjemme noe sted, minst av alt i kirken, skriver Listhaug.

Akkurat på det punktet er Paus helt uenig med FrPs 1. nestleder.

– Kirken er er stedet hvor verdens svakeste og fortapte kan komme og ha et skjulested, en arena. Da blir det automatisk politisk. Kirkerommet er som skapt for ettertanke, og da blir det gærent å utelate politiske samtaler fra denne arenaen, sier han til VG.

- Får ikke unnskyldning

Innlegget til Listhaug har i skrivende stund blitt delt av over 2.100 og kommentert av over 1.100. I Facebook-posten går hun også hardt ut mot biskop Nordhaug.

- At biskopen i sitt svar bare later som ingenting og ikke tar avstand, sier alt du trenger å vite om han og holdningene blant biskoper i Den norske kirke. Hvis å omtale medlemmer av et politisk parti som voldtektsmenn og bedragere, er det biskop Nordhaug kaller for nestekjærlighet og omtanke, er det en helt annen kristendom enn den jeg vokste opp med, skriver hun videre.

FORSVARER: Biskop Halvor Nordhaug mener kirken trenger åpne samtaler.

Biskop Nordhaug svarer til Bergens Tidende at han og Paus ikke hadde planlagt i detalj hva samtalen skulle handle om, men at «å invitere til en åpen samtale i kirkerommet er alltid å ta en sjanse».

Listhaug har krevd en uforbeholden unnskyldning fra visesangeren, men det må hun nok se langt etter.

– Den får hun ikke. Men det er ikke så farlig, hun vet likevel ikke hvordan en uforbeholden unnskyldning ser ut, skriver nemlig Paus i sitt svarinnlegg i Bergens Tidende, før han legger til at han ikke «angrer en stavelse».

