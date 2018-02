Olemic Thommesen foreslår kutt for å dekke kostnadssprekken

Olemic Thommesen foreslår ansettelsesstopp og andre kutt for å dekke kostnadssprekken på Stortinget

– Jeg er enig med dem som mener at Stortinget selv må dekke deler av kostnadssprekken over eget budsjett. Derfor vil jeg i morgen tidlig foreslå for presidentskapet og finanskomiteen at det innføres ansettelsesstopp i Stortingets administrasjon og at alle nye bygge- og oppussingsprosjekt legges på is, sier Thommessen i en pressemelding sent tirsdag kveld.

I tillegg vil han be om at Stortingets administrasjon forbereder og legger fram en plan med sikte på betydelige administrative besparelser.

– Det er jeg og presidentskapet som kollegium som er Stortingets øverste tillitsvalgte og som har det overordnede ansvaret for budsjettsprekken vi nå er gjort kjent med. Informasjonen burde nådd presidentskapets bord raskere, tiltak skulle vært iverksatt tidligere og kompetansen i prosjektet skulle vært bedre, heter det i Thommessens pressemelding.

Thommessen møter finanskomiteen og de parlamentariske lederne på Stortinget klokken 8.30 onsdag for å legge fram sin forklaring på hvordan byggeprosjektet plutselig kunne bli 500 millioner kroner dyrere, etter et sterkt kritisert påslag på 700 millioner kroner i fjor sommer.

