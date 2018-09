Oljefest på børsen

Oljeprisen rundet 80 dollar fatet og oljerelaterte aksjer dominerte onsdagens vinnerliste. Hovedindeksen styrket seg med 0,69 prosent til 906,2 poeng.

Med unntak av Funcom, som med en verdistigning på 7,8 prosent ble onsdagens vinneraksje, og Nordic Nanovector (+3,8), var det kun oljerelaterte selskaper på onsdagens liste over aksjene som steg mest i verdi. Borr Drilling på andreplass var opp 7,1 prosent, etterfulgt av Subsea 7 (+6 prosent), BW Offshore Limited (+5,9) og Aker Solutions (+4,8).

Subsea 7 var dessuten den aksjen som ble omsatt desidert flest ganger, og som hadde onsdagens tredje største omsetningsvolum, bare slått av Equinor (+1) og Norsk Hydro (-3 prosent).

Og oljefesten endte ikke der. Kort tid etter at børsen stengte med hovedindeksen over 900 poeng, rundet Nordsjøoljen 80 dollar fatet – for første gang siden 17. mai, ifølge E24. Siden nyttår har oljeprisen nesten steget med 20 prosent, ifølge Dagens Næringsliv. Prisøkningen onsdag henger sammen med at nye tall fra USAs viste fallende lagerbeholdning av råolje.

Amerikansk lettolje gikk for snaut 71 dollar fatet etter å ha steget 1,5 prosent i løpet av onsdagen.

Også på toneangivende, europeiske børser var det positive takter onsdag. DAX 30 i Frankfurt endte opp 0,1 prosent, mens FTSE 100 i London og CAC 40-indeksen i Paris steg 0,4 og 0,6 prosent.

(©NTB)

