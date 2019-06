Oljefondet tar Walmart og våpenprodusent inn i varmen igjen

Oljefondet opphever utestengelsen av Walmart, våpenprodusenten General Dynamics og fem andre storselskaper.

Til sammen blir utelukkelsene av sju selskaper opphevet fordi grunnlaget for utelukkelsene ikke lenger er til stede, opplyser Norges Bank Investment Management (NBIM) i en pressemelding tirsdag formiddag. NBIM forvalter Statens pensjonsfond utland, best kjent som oljefondet.

Eksempelvis opplyser General Dynamics Corp nå at selskapet ikke lenger produserer klasevåpen – som var begrunnelsen for utelukkelsen i 2005. Og Etikkrådet finner ikke lenger risiko for «grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene» i Walmart og Wal-Mart de Mexico.

Opphevelse av utelukkelse innebærer at Statens pensjonsfond utland kan investeres i selskapene, men det betyr ikke nødvendigvis at fondet vil investere i dem. Hvorvidt og eventuelt når kjøp av verdipapirer skal foregå, er opp til Norges Bank å beslutte, blir det poengtert i pressemeldingen.

Utelukkelsene av disse selskapene er nå opphevet:

* Grupo Carso, utelukket i 2011 på grunnlag av produksjon av tobakk. Selskapet er ikke lenger involvert i tobakksproduksjon.

* General Dynamics Corp, utelukket i 2005 på grunnlag av produksjon av klasevåpen. Slik produksjon nå er avsluttet, ifølge selskapet.

* Nutrien Ltd, tidligere Potash Corporation of Saskatchewan, utelukket i 2011 på grunn av selskapets virksomhet i Vest-Sahara. Virksomheten har opphørt.

* Rio Tinto Ltd og Rio Tinto Plc, utelukket i 2008 på grunn av fare for alvorlig miljøskade i Indonesia. Selskapet er i ferd med å selge sine interesser i Grasberggruven.

* Walmart Inc og Wal-Mart de Mexico, utelukket i 2006 på grunn av fare for grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene. Grunnlaget er ikke lenger til stede.

