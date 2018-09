Oljeministeren vil gi full gass i norsk oljeproduksjon

Den ferske olje- og energiministeren Kjell-Børge Freiberg (Frp) vil ha full gass og produsere så mye norsk olje som mulig. Det vil klimaet tjene på, sier han.

For den nye olje- og energiministeren er det ikke nødvendigvis noen motsetning mellom fossile brennstoff og klimakampen, skriver Stavanger Aftenblad.

– Verden skal derfor i mange år kunne bruk lønnsom, ren og sikker produsert norsk olje, samtidig som klimamålene skal nås. Det tjener Norge på, det tjener verden på, og det er bra for Norge og bra for verden, sier Freiberg og understreker at verdens oljeforbruk årlig øker tilsvarende produksjonen fra norsk sokkel.

– På norsk sokkel stiller vi strenge krav til klimautslipp, og oljeselskapene har økonomisk egeninteresse av lave utslipp. Vår olje- og gassproduksjon har i snitt betydelig lavere utslipp enn verdensgjennomsnittet. Derfor er det bra også for klimaet at mest mulig olje som produseres globalt, hentes opp i Norge, sier Freiberg til Stavanger Aftenblad.

Han kaller oljebransjen Norges viktigste og suverent største næring, med stor betydning for lokalsamfunn i hele landet. Men olje- og gassressurser varer ikke evig. Nye felt må finnes for at arbeidsplassene til 170.000 personer skal ha en framtid, påpeker olje- og energiministeren.

– Heldigvis er det god aktivitet på norsk sokkel nå, og jeg er overbevist om at fremtiden er lys. Men det betyr mye for mange at oljeselskapene får nytt leteareal, sier han.

På spørsmål om hva han tenker om tidligere olje- og energiminister Tord Liens utsagn om at de som skal avslutte norsk oljeindustri ikke er født ennå, svarer Freiberg kjapt:

– Et vakkert, fantastisk sitat!

