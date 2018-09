Oljeprisfall ga tilbakeslag på børsen

Hovedindeksen svekket seg 0,04 prosent til 905,82 poeng torsdag. Tilbakeslaget settes i sammenheng med fallende oljepris.

Oljeprisen falt gjennom hele torsdagen, etter en fersk IEA-rapport om at det globale oljetilbudet har nådd rekordnivåer, ifølge E24. Da børsen stengte for handel torsdag, hadde prisen for et fat Nordsjøolje sunket med nesten 2 prosent – som er mer enn steg onsdag – og lå på drøyt 78 dollar på spotmarkedet. Amerikansk lettolje var tilbake enda mer, og gikk for snaut 70 dollar fatet.

Flere av de oljerelaterte selskapene på hovedindeksen figurerte også høyt på taperlista, som PGS, torsdagens største taper, hvis aksjekurs falt 4,9 prosent. Aker Solutions (-2 prosent) og Subsea 7 (-1,8) var høyt oppe på vinnerlista onsdagen, men var blant torsdagens tapere.

Dagens vinner – Thin Film Electronics – la på seg hele 38,5 prosent etter at selskapet meddelte at Apples nye iPhone kan skanne Thinfilms «smarte etiketter» gjennom kameraet.

Equinor (+0,1 prosent) var mest omsatt, etterfulgt av Norsk Hydro (-1,5) og Marine Harvest (+0,2).

I Europa var bildet blandet. DAX 30 i Frankfurt endte opp 0,1 prosent, mens FTSE 100 i London og CAC 40 i Paris falt henholdsvis 0,4 og 0,1 prosent.

