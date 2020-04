Omdømmebedring for norske helsemyndigheter

Omdømmet styrker seg for både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Her fra en av mange pressekonferanser om koronasituasjonen. Fungerende assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad, an, og avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) bak. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)