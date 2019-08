Omfattende fiskesmugling er trolig organisert kriminalitet, mener tollerne

Turister som blir tatt for omfattende fiskesmugling, har betalt boten på stedet. Dette peker i retning av organisert kriminalitet, mener tollerne.

Ifølge Fiskeribladet har det blitt beslaglagt 2,3 tonn ren fiskefilet på knapt to måneder, noe som utgjør en fiskekvote på 10 tonn. Aldri før har tollerne tatt flere fiskesmuglere.

Kontrollsjef Tom Olsen i tollregion Nord-Norge mener mye tyder på at det ligger organisert kriminalitet bak. Blant annet kan det virke som smuglerne kjører flere sammen og har tatt høyde for at én av bilene blir stoppet.

– Vi ser at de kan betale høye beløp når de blir stoppet, men også på måten de lagrer fisken og hvordan de legger opp smuglingen. Det er som narkotikasmugling, de kjører flere biler i spann, en følgebil til grensen som kjører gjennom for å sjekke aktivitet. Vi har også sett kilovis med vakuumpakket torskefilet som er kastet i skogen like før grensen, sier Olsen.

(©NTB)