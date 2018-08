Omfattende menneskehandel- og halliksak i Bergen henlagt

Politiet har ikke funnet tilstrekkelig bevis for at flere rumenere i Bergen var involvert i menneskehandel og sexsalg. Nå blir saken henlagt.

– Saken kommer til å bli lagt bort på grunn av manglende bevis, opplyser påtaleleder Sylvia Myklebust for organisert kriminalitet ved Vest politidistrikt til NRK.

Det skjer et halvt år etter at elleve rumenere ble arrestert i en storaksjon to steder i Bergen og på Askøy. Fire av dem ble framstilt for varetektsfengsling, men politiet fikk ikke domstolenes medhold i sin begjæring. Blant personene politiet mente var sentrale, var jentas besteforeldre og tante.

Politiet mistenkte gruppen for å ha brakt en 16 år gammel jente til Norge for å selge sex, men har siden aksjonen i februar ikke klart å underbygge mistanken med beviser.

Det er under etterforskningen verken funnet tilstrekkelig bevis for menneskehandel eller hallikvirksomhet, bekrefter Myklebust.

