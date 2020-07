Omfattende søk etter barn som har falt i elv i Geiranger

En to år gammel gutt har falt i Geirangerelva i Geiranger, og flere helikoptre er satt inn i søket.

– Alt av redningsressurser er på vei til stedet. Vi søker fra Vinje bro og nedover elva, opplyser politiet i Møre og Romsdal.

Søket foregår like ved Vinje Camping, rett ved Geirangerfjorden. Politiet meldte om hendelsen like etter klokka 16, og en time senere pågår søket fortsatt med stor intensitet.

Hovedredningssentralen forteller at et redningshelikopter er sendt fra Florø, og flere luftambulanser er på vei til stedet for å lete etter barnet, som er en gutt på rundt to år. En redningsskøyte er også på vei inn til Geiranger. Røde Kors opplyser at om lag 30 frivillige fra fem hjelpekorps er kalt ut til å bistå søket.

– Vi har per nå fire helikoptre, mange båter og mange andre ressurser på vei. Dykkere er straks framme, sier redningsleder Edvard Middelthon ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til NTB.