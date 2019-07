OMOD frykter muslimer kan bli forfulgt etter håndhilse-avgjørelse

Organisasjonen OMOD frykter muslimer blir forfulgt etter at Diskrimineringsnemnda avgjorde at det ikke er diskriminering å kreve at man hilser på begge kjønn.

– Diskrimineringsnemnda sender ut utydelige signaler som er vanskelige for folk å forstå, sier Akhenaton de Leon, leder av Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD) til Vårt Land. OMOD-lederen sier de nå ønsker å få en rettsavgjørelse om muslimer i arbeidslivet skal kunne nekte å hilse på det motsatte kjønn. Derfor vurderer de nå hvorvidt de skal ta ett av de to vedtakene om spørsmålet videre til retten. – Jeg opplever dette som et spørsmål om juss mot politikk. De som reagerer på praksisen, handler mer ut ifra politisk ståsted enn det juridiske, sier OMOD-lederen. I august i fjor avlyste en kvinnelig leder ved Postens Østlandsterminal en jobbsamtale fordi en jobbsøker opplyste at han ikke håndhilser på kvinner. I forrige uke konkludere Diskrimineringsnemnda med at mannen ikke ble diskriminert på grunn av religion. De Leon frykter avgjørelsen i den andre «håndhilsesaken» på ett år gir grunnlag for at noen forfølger de som har religiøse skikker, særlig muslimer. Den første saken var mot Ekeberg skole i Oslo, der en assistent ikke fikk fornyet sitt vikariat da han nektet å håndhilse på kvinnelige kolleger. Heller ikke her fant Diskrimineringsnemnda at mannen ble diskriminelt. (©NTB)