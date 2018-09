Område i Mjøndalen sperret av etter alvorlig straffbart forhold

Politiet har sperret av et område i Mjøndalen der de mener det har skjedd et alvorlig straffbart forhold.

(Drammens Tidende): Mandag kveld er et område ved Isachsen stadion i Mjøndalen sperret av, og politiet arbeidet en periode på stedet.

Politiets operasjonsleder Christian Gulli sier stedet er sperret av fordi politiet mener det har skjedd et alvorlig straffbart forhold der. Området er ca 50 x 50 meter, og det går en sykkel- og gangvei gjennom der. Det er ingen bygninger på området.

– Hva slags forhold er det snakk om?

– Det ønsker jeg ikke å si noe om. Vi har ennå ikke vært i kontakt med alle de impliserte partene, sier Gulli.

Ingen personer er så langt pågrepet. Gulli ønsker mandag kveld ikke å si om noen personer er i politiets søkelys i saken.

Drammens Tidende har snakket med en nabo som bor ved det aktuelle området. Hun ønsker ikke navnet i avisen, men forteller at hun er veldig bekymret.

Naboen opplyser til Drammens Tidende at det avsperrede området er et kommunalt friområde.

– Det er veldig ubehagelig å tenke på at det kan ha skjedd en kriminell handling her, og det er ubehagelig når man ikke vet hva det er. Det har bestandig vært et veldig rolig område, forteller naboen.

