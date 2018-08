Omstridt ugressmiddel selges i Norge

Fredag ble en amerikaner tilkjent en milliardererstatning fordi produsenten ikke advarte om at middelet kan forårsake kreft. Ugressmiddelet selges også i Norge.

Monsantos ugressmiddel Roundup har i flere tiår vært redningen for bønder verden rundt, og selges blant annet av Felleskjøpet og Europris i Norge. Middelet har vært en gjenstand for debatt på grunn av virkestoffet glyfosat.

– Vi selger plantevernmidler som inneholder glyfosat. Jeg er ikke sikker på hvilke konsentrasjoner og blandinger det var i middelet i rettssaken i USA, sier markedssjef Bjørn Stabbetorp i Felleskjøpet til NRK.

– Hver eneste sommer får vi reaksjoner på Monsanto og deres virksomhet knyttet til plantevernmidler og GMO. Folk skriver kritiske innlegg på Facebook og andre steder. Det er mye følelser der ute, tilføyer han.

Fikk milliarderstatning

Den amerikanske gartneren DeWayne Johnson er døende av kreft og hevder han ble syk fordi han var eksponert for ugressmiddelet Roundup, nærmere bestemt den profesjonelle utgaven RangerPro, i arbeidet sitt ved en skole. Han saksøkte produsenten Monsanto.

Etter åtte uker i retten ble Johnson fredag tilkjent 39 millioner dollar i erstatning og straffeboten på 250 millioner dollar, til sammen 289 millioner dollar, eller omkring 2,4 milliarder kroner.

Monsanto har varslet at selskapet vil anke dommen og kjempe hardt for produktet sitt.

Godkjent i Norge

Det er Mattilsynet som godkjenner ugressmidler i Norge.

Det internasjonale byrået for kreftforskning som ligger under Verdens helseorganisasjon (WHO) publiserte i 2015 en rapport hvor de konkluderte med at glyfosat trolig er kreftfremkallende.

EU-organet for matvaretrygghet (EFSA) og Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) har konkludert med det motsatte, og siden Norge er medlem av EØS-avtalen må det norske Mattilsynet følge konklusjonen fra EFSA og ECHA.

