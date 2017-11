«Onkel Skrue» rasende i retten: - Jeg er drittlei pisset deres

Storkriminelle Imran Saber skjeulte ut dommeren og rettet verbale skyts mot politiet.

Storkriminelle Metkel Betew og den tidligere Bandidos-toppen Lars Harnes er tiltalt for sammen å ha planlagt, og gjennomføre, drap av den kriminelle verdenens «Onkel Skrue», Imran Saber.

Det var sommeren 2015 at Nettavisen presenterte nyheten om at den tidligere Bandidos-toppen Lars Harnes var pågrepet. I august samme år bekreftet politiet for første gang Nettavisens opplysninger om at Harnes var mistenkt for å ha drapsplaner.

Onsdag startet Saber sin forklaring som fornærmet i saken. Han hadde mye på hjertet og var rasende på politiet.

- Jeg er drittlei pisset deres, sa han i begynnelsen av sin forklaring, og viste til tidligere episoder hvor han er forsøkt drept.

Skutt åtte ganger

I 2010 ble han skutt åtte ganger på Jordal i Oslo, han har også hatt drapstrusler mot seg i 2013 og 2014. Han mener også at truslene og drapsforsøkene skyldes at politiet har lekket ut opplysninger om at Saber skal ha fått «flere millioner kroner» for å ha bidratt til oppklaring av Munch-ranet fra 2004, hvor de berømte maleriene «Skrik» og «Madonna» ble stjålet under et væpnet ran.

Politiet har beslaglagt en rekke våpen i sakskomplekset hvor Metkel Betew og Lars Harnes er tiltalt for drapsplaner.

Flere drapstrusler

Med jevne mellomrom skal flere personer i det tungt kriminelle miljøet på Østlandet ha krevd, og forsøkt å presse, Saber for deler av dusøren.

- I 2012 eller 2013 fikk jeg trusler fra personer jeg kjente som mente de visste hvor jeg bodde. Men jeg snakket med en del andre folk og fikk roet situasjonen ned.

Lars Harnes

- Det er politiet og deres lekkasjer som har ført til at jeg har fått alle drapstruslene og er blitt forsøkt drept, sa en rasende Saber i retten.

Han rettet også en krass kommentar til dommeren da han startet forklaringen sin:

- Du må være struts hvis du ikke har fått med deg at jeg har blitt forsøkt drept.

Maleriene «Skrik» og «Madonna» kom tilrette igjen i 2006, men for offentligheten har det vært holdt hemmelig hvilke omstendigheter dette skjedde under.

Ifølge Saber skal dette dreie seg om en avtale som ble inngått med påtalemyndigheten på høyeste hold, Riksadvokaten og ham selv. I tillegg skal Nokas-raner David Toska ha hatt en rolle i forhandlingene.

I retten onsdag fikk også statasdvokat Geir Evanger så hatten passer, beskyldt for å ha lekket sensitive opplysninger til media. Saber ga også påtalemyndigheten krass kritikk etter at de straffeforfulgte et av hans familiemedlemmer i en årrekke, før hun i mars i fjor, i Oslo tingrett, ble blankt frikjent for heleri.

Familiemedlemmet, som tidligere har vært skuespiller, har krevd 21 millioner kroner i erstatning.

I retten fortalte Saber også om et møte med Nokas-dømte Betew

Straffedømt flere ganger

I kjennelsen fra det første fengslingsmøtet går det frem at politiet gjorde flere beslag på mannens bopel, deriblant et våpen med ammunisjon i magasinet og med lyddemper.

Metkel Betew er tiltalt for draps- og ransplanlegging og hasjsmugling.

Harnes har flere dommer på seg, blant annet for voldtektsforsøk, frihetsberøvelse og mishandling. I 2006 fikk han også forvaringsdom i Borgarting lagmannsrett for grovt ran, der det ble brukt våpen.

Harnes har siden pågripelsen sommeren 2015 sittet varetektsfengslet, og nektet å forklare seg for politiet.

Betew har også en rekke ganger vært i politiets søkelys, deriblant fikk han 16 års forvaring. I august 2015 ble han på nytt pågrepet, sammen med en rekke andre politiet mener utgjør en narkotika- og ransliga.

Betew har sittet varetektsfengslet siden og har i likhet med Harnes nektet å forklare seg.

I tiltalen går det frem at både Harnes og Betew forberedte drapet ved blant annet å skaffe seg portåpner til garasjeanlegget hvor Saber parkerer bilen sin. Politiet mener de foretok rekognosering av garasjen og planla hvilken kjørerute de skulle benytte.

- Fornærmede kom i sikkerhet

I tiltalen heter det videre:

«De kartla bevegelsesmønsteret til Saber ved blant annet å gjøre seg kjent med når Saber normalt forlot leiligheten og når han var bortreist. Harnes skaffet en stjålet moped/scooter med påsatt stjålet kjennemerke, samt en pistol med ammunisjon og lyddemper som var ment benyttet til drapet.

Disse våpnene ble beslaglagt i sakskomplekset i Betew-saken. Våpnene knyttes til en planlagt ran av en verditransport på Gardermoen.

I perioden onsdag 15. juli til tirsdag 21. juli 2015 ca. kl. 21:15 i XXveien i Oslo forsøkte de, etter forutgående avtale og planlegging, å drepe Mohammed Imran Saber f. xx.xx.1978. Harnes kjørte ved flere anledninger fra et garasjeanlegg i YYveien på en stjålet Vespa moped, etter først å ha tatt på seg klær som skulle forhindre at han etterlot seg spor, til garasjeanlegget i XXveien, der Saber bor.

Han befant seg i garasjeanlegget til tidspunkt da Saber normalt reiste hjemmefra, og ved minst én anledning var han bevæpnet med en ladet pistol med lyddemper. De mislyktes i sitt forsøk på å drepe Saber, idet han var brakt i sikkerhet av politiet frem til Harnes ble pågrepet 21. juli 2015.»

Betew er også tiltalt for omfattende hasjsmugling og for å ha vært med å planlegge et ran av en verditransport på Gardermoen.

