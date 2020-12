Onsdag kommer regjeringens jule-råd

Regjeringen holder onsdag pressekonferanse om koronasituasjonen og julefeiring.

Statsminister Erna Solberg, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby og helse- og omsorgsminister Bent Høie vil onsdag gi sine råd om koronasituasjonen og julefeiring.

I forrige uke sa statsminister Erna Solberg at håpet smittetrykket i Norge ville synke såpass at det ble tilrådelig å si at folk kunne reise hjem til jul.

– Med økt reiseaktivitet øker også risikoen for at smitte spres, advarte Solberg.

Helsedirektør Bjørn Guldvog og avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet vil også være til stede på pressekonferansen som skal starte klokka 12 i Marmorhallen i Klima- og miljødepartementet.

