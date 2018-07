Oops! Det gikk ikke helt greit da mannen skulle sjøsette båten...

Bilen kom ut av kontroll ved Grimsøy Marina – og havnet under vann.

(Sarpsborg Arbeiderblad): Det er ikke kjent hva som var årsaken, men bilen med en mindre henger bak, stoppet ikke da en båt skulle sjøsettes ved Grimsøy Marina i Skjeberg onsdag ettermiddag.

Bilen fortsatte å skli videre ned i vannet.

Mannen som satt bak rattet, skal ha kommet seg ut av bilen før den var helt under vann. Siden skal mannen selv ha kledd av seg og gått i vannet for selv å klargjøre bilen for berging – noe som skjedde ved 20.30-tiden i dag.

Bileieren skal etter det SA kjenner til, ha tatt hendelsen med fatning, men det var nok ikke slik han hadde planlagt å tilbringe onsdag ettermiddag.

Bilen skal være totalskadd på grunn av saltvann.

