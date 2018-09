Oppdrettsmillionær ga hemmelig pengegave til Frp

Fem av selskapene til Nordlaks-eier Inge Harald Berg ga i fjor 9.990 kroner hver til Nordland Frp. Premisset for gaven var at den skulle holdes hemmelig.

Summen er ti kroner under beløpsgrensen for bidrag som et norsk parti må melde inn til Partilovnemnda innen fire uker når det er valgår, som i fjor, skriver Dagens Næringsliv.

Partilovnemnda har nå gitt en advarsel til Nordland Fremskrittsparti for brudd på partilovens frist for innberetning av bidrag i valgår. I vedtaket kommer det fram at pengegaven skulle holdes hemmelig.

«I epost til Partilovnemnda oppga den som innberetter økonomien til Nordland Frp, Svein Alfred Nilsen, at støtten som Nordland Frp mottok var gitt «under forutsetning av at bidragsytere ikke behøvde å bli offentliggjort», står det i nemndas vedtak.

Fylkesleder Allan Ellingsen i Fremskrittspartiet argumenterte videre for at dette ikke er mistenkelig, ifølge nemnda.

«Det er ikke noe mistenkelig i dette, sier Ellingsen, men heller et uttrykk for et ønske om ikke å bli koblet til et spesifikt parti. Lokale bedrifter er avhengig av å opprettholde et godt forhold til alle politiske partier», heter det i vedtaket.

