Oppgang på Oslo Børs

Oslo Børs startet uken i pluss. Hovedindeksen steg med 0,51 prosent og endte på 893,59 poeng.

Silisiumsprodusenten Rec Silicon var blant aksjene som bidro til å trekke hovedindeksen oppover. Aksjen steg med hele 32 prosent i løpet av dagen. Eksperter E24 har snakket med har to mulige forklaringer på den voldsomme oppgangen: utslaget kan være inndekning av shortposisjoner eller det kan ha sammenheng med lovnader fra Kina om å åpne opp for eksportører.

Foruten Rec Silicon, var Equinor (+1,89 prosent), Aker BP (-1,35 prosent), Norsk Hydro (-0,57 prosent) og Marine Harvest (+1,58 prosent) på listen over de fem mest omsatte aksjene.

Oljeprisen har steget med over 1,6 prosent det siste døgnet. Ett fat nordsjøolje omsettes nå for over 73,7 dollar.

Ute i Europa har det vært delt utvikling på de toneangivende børsene i løpet av mandagen. FTSE 100-indeksen i London har gått fram med 0,44 prosent, mens CAC 40 i Paris har økt med 0,14 prosent. DAX 30-indeksen i Frankfurt har gått tilbake med 0,05 prosent.

