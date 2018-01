Opphetet debatt om navnestatistikk: - Han går til angrep på det flerkulturelle Oslo

Stortingsrepresentant Helge Andre Njåstad (Frp) reagerer på at så mange Oslo-foreldre kaller sine sønner Mohammad.

Stortingspolitiker Helge Andre Njåstad (Frp) fra Austevoll i Hordaland er skremt over at Mohammad igjen er på navnetoppen i Oslo på en fersk oversikt fra Statistisk sentralbyrå, melder Bergensavisen.

Statistikken viser at 102 barn fikk navnet Mohammad i Oslo i fjor.

- Skremmende populært

«Oliver på femteplass er gøy (smilefjes) men skremmende at Mohammad er mest populært navn i Oslo synes eg», skriver Njåstad i en post på Facebook.

Stortingsrepresentant Helge Andre Njåstad (Frp) er rystet over at så mange heter Mohammad i Oslo.

- Det viser jo at innvandringsmengden til Oslo skiller seg ut i forhold til resten av landet. Det er skremmende, sier Njåstad til Bergensavisen om hvorfor han reagerer.

- Tegn på at alt ikke er som det skal

På spørsmål om foreldres navnevalg er noe politikere skal mene noe om, svarer Njåstad:

- Nei, det skal vi ikke ha meninger om, men når så mange velger Mohammad er det et tegn på at ikke alt er som det skal i Oslo.

- Lettskremt

Frp-politikernes hjertesukk på Facebook har fått flere til å reagere:

Bystyrerepresentant og Ap-politiker Abdullah Alsabeehg i Oslo sier til Bergensavisen at det er feil av Njåstad å gjøre navnestatistikken til en politisk sak. Han hevder Njåstad også uttaler seg på sviktende grunnlag om Oslo.

- Han vet åpenbart ikke mye om hvordan situasjonen er i Oslo. Han går til angrep på det flerkulturelle Oslo. Dersom foreldres navnevalg skremmer ham, lurer jeg på om han er lettskremt, sier Alsabeehg og peker på at rundt 40 prosent av elevene i Oslo-skolen har minoritetsbakgrunn. Likevel har Oslo-elevene noen av de beste skoleresultatene på nasjonale prøver, påpeker han.

Kohn: - Fordommer



Ervin Kohn, leder for Det mosaiske trossamfunn og nestleder i Antirasistisk senter, reagerer også:

- At Njåstad lar seg skremme av folks navnevalg samsvarer godt med HL-senterets (Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter) undersøkelse fra i fjor om velgernes holdninger til jøder og muslimer. Frp topper begge. 73,5 prosent av Frps velgere har fordommer mot muslimer vs 34,1 prosent i velgermassen som helhet. Njåstads reaksjon mot navnet Mohammed bekrefter tallene i undersøkelsen. Det hadde vært å ønske at Frp hadde tatt resultatene av HL-senterets undersøkelse mer på alvor, sier Kohn til BA.

