Opposisjonen krever plan for å redde sommerens festivaler

Regjeringen må legge en plan for hvordan kulturlivet skal gjenåpnes og festivalsommeren reddes, krever et flertall på Stortinget.

SV la onsdag fram et forslag om trygg gjenåpning av kulturlivet i Stortinget.

– Det er bekymringsfullt at regjeringen ikke ser ut til å ha en plan for ulike scenarioer, og at utfordringene knyttet til covid-19 fortsatt håndteres som om de er akutte, heter det i forslaget.

SV viser til at Danmark allerede nå planlegger for gjennomføring av konserter og festivaler i sommer.

Forslaget støttes av Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Frp, ifølge Aftenposten. Sammen har de fire partiene flertall.

Både Frp og Ap har stilt skriftlige spørsmål kulturminister Abid Raja (V) og bedt om et veikart for gjenåpning av kulturlivet.

Raja har på sin side bedt om litt tid, skriver Aftenposten. Han vil ikke si til arrangørene at de kan satse på en normal festivalsommer, for så å måtte skuffe dem senere.

Forslagsstillerne ønsker regjeringen skal lage en plan A, med hjelp fra kulturlivet selv, som skal vise hvordan man kan åpne igjen når smittesituasjonen tillater det.

I tillegg ønsker opposisjonen en plan B, som skal være en beredskapsplan for andre scenarioer. Dette vil gi arrangørene mer forutsigbarhet.

Forslaget skal nå behandles i Stortinget og kan tidligst bli avgjort i starten av februar.

