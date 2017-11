Opposisjonspartier ber Jensen forklare seg om SSB

KrF og Arbeiderpartiet mener det er alvorlig dersom finansminister Siv Jensen (Frp) aktivt har prøvd å gripe inn i enkeltpersoners ansettelsesforhold i SSB.

– Her mangler vi gode svar, slår Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske fast overfor NRK.

Han reagerer på det som kommer fram i et VG-intervju med den avgåtte SSB-sjefen Christine Meyer. Meyer hevder at hun fikk beskjed fra Finansdepartementet om at alt ville «gå fint» om innvandringsforskeren Erling Holmøy fikk beholde jobben i SSBs forskningsavdeling. Dette avvises av departementet.

– Det Christine Meyer sier i VG er ganske oppsiktsvekkende. Hvis Finansdepartementet har blandet seg borti stillingsplasseringen for enkeltforskere, enkeltprosjekter, så er det brudd med den uavhengigheten SSB har etter loven, sier Giske.

Han krever at Jensen kommer på banen og forklarer seg.

– Det dramatiske er at en SSB-leder går av, egentlig etter å ha blitt sagt opp av finansministeren, uten at det er gitt en god begrunnelse. Det er den som mangler nå, sier Giske.

KrF-leder Knut Arild Hareide er også overrasket over påstandene som kommer fram i VG.

– Vi vet jo at Statistisk sentralbyrå skal være politisk uavhengig. Vi skal kunne stole på SSB uavhengig av hvilken politisk farge det er på statsråden i Finansdepartementet. Her kommer det altså fram informasjon der en går inn i enkeltpersoner og enkeltsaker, sier han til NRK.

– Vi skal ikke trekke noen konklusjoner før vi har hørt Siv Jensens forklaring på denne informasjonen som er kommet i natt. Men det er viktig at Finansdepartementet nå tydeliggjør og rydder opp i hvilken informasjon og hvilke ordrer som er gitt til Christine Meyer, sier Hareide.'

